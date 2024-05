Si ferma Rrahmani: lavoro a parte per il centrale

Si ferma Amir Rrahmani a pochi giorni dalla gara contro il Lecce in programma domenica al Maradona alle ore 18

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riferito dal Napoli sul proprio sito ufficiale, La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e circuito di forza. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in palestra per una tendinopatia.