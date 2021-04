Samp-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: out Mertens, in porta torna Ospina

Rino Gattuso ha sciolto le ultime riserve e scelto la formazione da mandare in campo oggi a Marassi contro la Sampdoria. Sarà un Napoli diverso per cinque undicesimi rispetto a quello visto a Torino con la Juventus. In porta torna Ospina, in difesa Manolas accanto a Koulibaly e Mario Rui sulla sinistra al posto di Hysaj. A centrocampo, confermata la coppia Fabian-Demme, spazio a Politano sulla destra invece che Lozano. Davanti non ci sarà Mertens, ma Osimhen. Di seguito le probabili formazioni de La Gazzetta dello Sport.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Askildsen, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen