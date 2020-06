Sconcerti: "Puoi segnare con un rinvio di Ospina e non tirare più in porta, ma se vinci sei felice"

Il calcio si è ripreso subito lo spazio che il virus gli aveva tolto. Inizia così l'analisi di Mario Sconcerti nel suo editoriale sul Corriere della Sera, partendo dai grandi dati di ascolto registrati sulla Rai dalle semifinali di Coppa Italia: "Le due partite giocate hanno fatto insieme quasi 16 milioni di telespettatori e percentuali altissime, 34 e 32. Non credo ne avrebbero fatti meno se non ci fosse stata la malattia. Il calcio è un’abitudine consacrata, fa parte della nostra fisiologia, non si rimette in moto, è sempre dentro di noi. Questo conferma che il suo successo non sta nella bellezza del gioco quanto nell’importanza del risultato. Puoi segnare anche con un rinvio di Ospina e non tirare più in porta. Sei felice lo stesso perché conta vincere".