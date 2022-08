Sconcerti sui sorteggi: "Al Napoli è andata bene! Juve più sfortunata dell'Inter"

Sull'edizione odierna del Corriere della Sera Mario Sconcerti analizza i sorteggi delle italiane scrivendo così di quello del Napoli

"I sorteggi più complessi sono toccati a Juve e Inter, alla Juve forse più che all’Inter. Ci sono molte curiosità importanti, come per esempio il ritorno di Di Maria a Lisbona e Parigi, due delle città in cui ha giocato di più".

Sull'edizione odierna del Corriere della Sera Mario Sconcerti analizza i sorteggi delle italiane scrivendo così di quello del Napoli: "Infine il Napoli. Partiva dalla terza fascia, due grandi avversari erano inevitabili. Tra quelli forti gli è toccato l’Ajax, il meno robusto. Nel complesso le è andata bene. Dando un voto alla sorte delle italiane, darei 8 al Milan, 7 al Napoli, 6.5 all’Inter, 6 alla Juve".