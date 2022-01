Sconcerti: "Vincono tutte, Inter e Juve un po’ di più"

Il direttore Mario Sconcerti ha commentato sulle colonne del Corriere della Sera le partite di Serie A disputate ieri: “Vincono tutte, ma vincono un po’ di più Inter e Juventus per la difficoltà degli avversari. L’Inter è stata continua in partita anche se meno brillante. In due giornate ci sono già state quattro partite dirette tra le squadre classiche del campionato. Questo, aggiunto ai vuoti lasciati dal Covid, deve rallentare il giudizio complessivo. La stessa Roma esce con due sconfitte ma contro Milan e Juve.

Così alla fine la notizia viene dalla normalità con cui il Milan si conferma l’unico rivale dell’Inter. La Juve ha salvato la sua stagione a Roma, questo è il vero dato. A essere sinceri mi è sembrata un’impresa sproporzionata allo sforzo fatto. Ha pasticciato tanto la Roma, tre gol subiti in sette minuti, poi un rigore sbagliato da Pellegrini”.