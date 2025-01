Sembrava l'Uomo Ragno sulle spalle di Scalvini: Lukaku al suo gol più importante al Napoli

Ad esaltare l'attaccante è l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Romelu Lukaku è stato il match winner della sfida di sabato sul campo dell'Atalanta. Ad esaltare l'attaccante è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Sembrava l’Uomo Ragno quando sabato sera, a dieci minuti dalla fine di una partita cruciale per il destino del campionato, è schizzato sulle spalle di Scalvini e ha schiacciato in porta l’ottavo gol della stagione.

Il più importante della sua carriera napoletana. Breve ma già molto intensa. In meno di cinque mesi è stato accolto come un re, poi criticato, tartassato, a un certo punto quasi scaricato. Così. Ma lui, uno che in tanti anni di carriera ne ha viste e sentite di ogni tipo, ha allargato le spalle massicce e s’è messo a fare Lukaku. Anzi, Big Rom: così come serviva al Napoli, così come s’aspettava Conte".