Serie A in tv, Il Messaggero: "Ok a Tim-Dazn: il calcio riparte senza intoppi"

L'edizione odierna de Il Messaggero si occupa del calcio, in particolare della Serie A, in tv: "Ok a Tim-Dazn: il calcio riparte senza intoppi". Nessuna misura cautelare da parte del Garante della Concorrenza e del mercato per i due colossi. In sostanza, non si è obbligati a essere cliente Tim per acquistare i contenuti di calcio e sport, incluso il servizio di Dazn. Le dieci partite di A verranno trasmesse tutte su Dazn: 7 in esclusiva, 3 in co-esclusiva con Sky.