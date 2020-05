Si va verso la ripresa: confermato il 13 giugno, già individuate le prime 4 partite

La Serie A vuole ripartire, la Lega ha confermato il 13 giugno come giorno giusto per la ripresa, così da concludere anche la Coppa Italia. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela che tra le società c’è chi, per armonizzare subito la classifica anche nell’eventualità di un nuovo stop, spinge per cominciare con i recuperi della venticinquesima giornata. Ancora senza un ordine di orario preciso, ma impegnando il fine settimana con Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma. E’ una possibilità di cui si discuterà: le altre ipotesi restano quella di ripartire con tutte le dieci partite della ventisettesima o addirittura con la Coppa Italia.