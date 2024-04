Sirene inglesi per Di Lorenzo, il capitano azzurro riflette: ecco chi lo cerca

Sirene inglesi per Giovanni Di Lorenzo: l'Aston Villa ha mostrato interesse

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sirene inglesi per Giovanni Di Lorenzo. Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, il capitano azzurro ha attirato l'attenzione della Premier League, con l'Aston Villa, dove gioca il suo connazionale Zaniolo, che ha mostrato interesse. Con la situazione delicata in casa Napoli, il classe 1993 ci sta riflettendo: non è da escludere quindi un suo addio in estate.