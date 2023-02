Solo la Fiorentina in scia del Napoli per tiri e occasioni creati, ma ha segnato 28 gol in meno

Ventitré gol segnati in ventuno partite e sette “persi” per strada: costruire tanto e segnare poco, creare e non concretizzare, il problema da evidente è diventato molto grande per la Fiorentina , trasformandosi in una specie di mantra post gara a cui Vincenzo Italiano non può rinunciare ogni volta che la storia si ripete.

Come sottolinea questa mattina il Corriere dello Sport, finché si tratta di trovare il modo per segnare i gol che servono a mettere insieme vittorie e punti, la Fiorentina riesce a stare in scia del Napoli e fa meglio di tutte le altre squadre di Serie A, comprese quelle che lottano per l’Europa: nei tiri tentati (in porta, fuori, respinti) in queste ventuno partite sono infatti ben 333 i tiri di Biraghi e compagni, dietro solamente ai 351 di Di Lorenzo e compagni. Nelle occasioni da gol il gruppo di Italiano è già a quota 261, superato appunto solo da quello partenopeo che arriva a 284. I gol però vedono un -28 per i viola: 51 il Napoli, 23 la Fiorentina.