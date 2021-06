Spalletti a Castel Volturno: c'è la data per la presentazione

Sta per iniziare l'avventura sulla panchina del Napoli di Luciano Spalletti. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: “De Laurentiis si aprirà mercoledì prossimo, dopodomani, in un albergo di Roma e giovedì 8 luglio, almeno per il momento, dovrebbe essere presentato a Castel Volturno Luciano Spalletti, da 764 giorni senza panchina, con dentro un biennio di motivazioni sedimentate nell’anima in attesa di poter ricominciare”.