Spalletti alle prese col tabù Mourinho: le statistiche a confronto

© foto di www.imagephotoagency.it

Roma-Napoli sarà una sfida piena di duelli, il primo riguarda le due panchine. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si focalizza sulla sfida in panchina.

"Mourinho e Spalletti sono grandi amici, lo Special One, dopo la vittoria contro la Sampdoria, ha augurato al suo rivale buona settimana. L’anno scorso hanno ricostruito un duello che mancava in serie A dal 2009, per Spalletti Mourinho è un tabù, non ha mai battuto le sue squadre. Due pareggi tra andata e ritorno nello scorso campionato, ai tempi di Inter e Roma un pareggio e tre sconfitte per Spalletti, una ai rigori nella finale di Supercoppa Italiana ad agosto del 2008".