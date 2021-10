Spalletti non vuole parlare di turnover, Gazzetta: "Gestione del gruppo un suo successo"

A Spalletti non piace parlare di turnover, ma questa sera ci saranno tante alternative in campo contro il Legia Varsavia. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "La squadra sarà priva di Ospina, Fabian Ruiz, Anguissa, Osimhen, ovvero, di quattro titolari, oltre allo squalificato Mario Rui. Un dato di fatto, che non è una critica, perché la gestione del gruppo è uno dei successi di Luciano Spalletti. Ma i titolari che resteranno fuori, contro il Legia Varsavia, godranno di un turno di riposo, sempreché lo consenta l’andamento della gara, per avere più energie da spendere domenica, all’Olimpico".