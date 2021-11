Spalletti ritrova l'Inter: l'ex stimato, non rimpianto e avvelenato vuole mandare l'Inter a -10

Dopo l'esonero del 2019 Luciano Spalletti ritrova l'Inter da avversario per la prima volta. Oggi in edicola il Corriere della Sera si sofferma proprio su questo tema: "Ex stimato, non rimpianto, di sicuro pericoloso e un tantino avvelenato. Il primo incontro dopo un divorzio con pesanti alimenti (due anni di contratto a 5 milioni netti a stagione) fa un certo effetto. Luciano Spalletti dice di non cercare rivincite, mira piuttosto al colpo giusto per mandare fuori giri l’Inter, spedirla a 10 punti di distanza e tagliarla via dalla corsa scudetto".