Spalletti ritrova tre uomini contro la Lazio: ottimismo per i recuperi di Insigne e Fabian

Ci sono tante defezioni, ma in vista della Lazio Luciano Spalletti dovrebbe ritrovare tre dei suoi uomini. Diego Demme è negativo, si è già allenato parzialmente in gruppo e si candida ad una maglia da titolare contro la Lazio. Al pari di Lorenzo Insigne, per il quale in casa Napoli c'è ottimismo: sensazioni positive in vista del match contro Sarri. Giornata decisiva anche per Fabian Ruiz, anch'egli alle prese con qualche acciacco che però non dovrebbe impedirgli di riprendersi il posto in cabina di regia. A scriverlo è La Repubblica.