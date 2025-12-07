Spalletti torna a Napoli: quale sarà l'accoglienza? Il tecnico ha una sensazione

Difficile trovare una sfida più stracolma di temi e significati rispetto a quella tra Napoli e Juventus in programma al Maradona questa sera alle 20.45. Luciano Spalletti tornerà al Maradona per la prima volta da avversario del Napoli dopo il terzo scudetto e il tatuaggio celebrativo, ricoprendo per lo più il ruolo di tecnico della Juventus ovvero la più acerrima delle rivali sportive degli azzurri. Inoltre, sul fronte partenopeo siederà in panchina un grande ex bianconero come Antonio Conte.

Ci sono quindi tutti gli ingredienti per una sfida decisamente da seguire, con tante certezze e una grossa incognita. Come sottolinea il Corriere dello Sport, infatti, ancora non è chiaro come il Maradona - sold out per l'occasione - accoglierà l'ex beniamino ovvero il mister di Certaldo, che non si aspetta di essere fischiato. In ogni caso, per evitare tensioni, la Juve arriverà a Napoli soltanto oggi senza quindi trascorrere la notte pre gara el solito hotel di Corso Vittorio Emanuele.