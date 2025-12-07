Spalletti vuole fare una doppia impresa: i due dati che sorridono al Napoli

Napoli-Juventus è sempre una sfida speciale, ma quella di domani sera (ore 20:45) avrà un sapore unico. Per la prima volta Luciano Spalletti tornerà al Diego Armando Maradona da avversario e, soprattutto, da allenatore della Juventus. Un incrocio simbolico e rarissimo: dall’altra parte ci sarà Antonio Conte, che in bianconero ha vinto tutto ma che a Napoli ha già conquistato uno Scudetto riportando entusiasmo e ambizioni altissime. In Serie A non accadeva da oltre quarant’anni che due tecnici capaci di vincere un tricolore con la squadra rivale si affrontassero in panchina.

Spalletti proverà a violare quello che una volta era il San Paolo, dove il Napoli non ha mai perso nel 2025 ed è reduce da da una striscia di 20 risultati utili consecutivi. Inoltre, le ultime sei sfide tra azzurri e bianconeri giocate in terra campana se l'è aggiudicate il club di De Laurentiis: due di queste, ovvero il 2-1 e il 5-1 del 2023, proprio con Spalletti in panchina. A riportarlo è il Corriere dello Sport.