Spartak Mosca-Napoli, c'è l'incubo Covid: match può giocarsi a porte chiuse

All’orizzonte in chiave Covid-19 c’è una trasferta delicata, quella di Mosca del 24 novembre: in Russia si viaggia alla media di circa quarantamila contagi e più di mille decessi al giorno, con Mosca tra le città più colpite. Ad affrontare la questione della delicata trasferta a Mosca è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Il presidente De Laurentiis da qualche settimana si sta muovendo per capire cosa vorranno fare la Uefa e il governo russo sulla gara del 24 novembre, valida per la quinta giornata del girone C di Europa League. In Russia gli stadi sono aperti al 30% della capienza, la Juventus il 20 ottobre scorso ha giocato in trasferta a San Pietroburgo contro lo Zenit in Champions League. Vincenzo Schiavo, console russo a Napoli, ne ha parlato a Radio Punto Nuovo: "Se si giocherà a Mosca e non ci sarà nessun cambio di sede, è probabile che la partita si svolga a porte chiuse"