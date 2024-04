Specialisti nelle rimonte: l'elenco dei 19 punti raccolti da situazioni di svantaggio

Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Il Napoli di questa stagione ha tradito numerosi difetti, svariate amnesie, notevoli problematiche in entrambe le fasi: questo è un dato. E poi ce n’è un altro: la squadra ha conquistato 19 punti in rimonta, recuperando nove volte situazioni di svantaggio e dimostrando quel cuore e quel carattere che tutto sommato tengono ancora vive le speranze di agganciare la zona delle coppe europee". Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Il bilancio complessivo racconta di cinque vittorie e quattro pareggi in rimonta, con 23 gol realizzati e 12 subiti. Il trend va avanti dalla prima giornata con Garcia, dalla trasferta del 19 agosto con il Frosinone: sotto per 1-0 al 7’ del primo, dopo il rigore di Harroui, il Napoli pareggia al 24’ con Politano e poi dilaga con doppietta di Osimhen: e vince 3-1. Ancora con Rudi: dopo lo Stirpe, pareggi con il Genoa a Marassi e il Milan al Maradona da 0-2 a 2-2 (Raspadori e Politano coppia gol in entrambi i casi). Elenco con Mazzarri: vittorie in casa per 2-1 da 0-1 con la Salernitana (Politano e Rrahmani) e il Verona (autogol e Kvara); e pareggio, l’ultimo prima dell’esonero, con il Genoa ancora a Fuorigrotta: da 0-1 a 1-1 (Ngonge). Lista con Calzona, tutta compilata in trasferta: al Mapei con il Sassuolo, da 0-1 a 6-1 (3 Osimhen, 2 Kvara, uno Rrahmani); a San Siro con l’Inter, da 0-1 a 1-1 (Juan Jesus); all’U-Power con il Monza, da 0-1 a 4-2 (Osi, Politano, Zielinski, Raspadori).