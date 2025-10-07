Stadio a Poggioreale, ADL su proteste mercatali: "Vi dico come la penso"

Tema nuovo stadio sempre centrale nell'agenda del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Questa mattina il punto della situazione su Il Mattino con gli ultimi aggiornamenti. Si parla ovviamente dell'impianto al Caramanico, con De Laurentiis che procede per la sua strada, tra pro e contro e possibilità reali che l'impianto si realizzi: "De Laurentiis sui mercatali getta la palla nella metà campo del Comune". Il quotidiano riporta il pensiero del presidente del Napoli.

"La presenza dell'area mercatale Caramanico su una piccola area interessata dal progetto non è idonea a determinare alcun arresto procedimentale, essendo necessaria, opportuna e ben possibile l'individuazione da parte delle Pubbliche amministrazioni interessate, di spazi alternativi per la prosecuzione delle predette attività, consentendo, nel rispetto degli interessi degli operatori mercatali, il pieno sviluppo dell'area grazie all'iniziativa promossa dalla scrivente".