Stadio Maradona tra i più 'pieni' della Serie A, ma non ai primi posti: la classifica

C'è anche il Maradona, non ai primi posti, tra gli stadi con la media spettatori più alta. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport che scrive, parlando del Bologna, sorpresa subito dietro le big: "La media spettatori per le partite del Dall’Ara è di 12.500 unità, un numero che posiziona il Bologna all’ottavo posto per presenze. Meglio hanno fatto solo le grandi big, dall’Inter (40.000) al Milan (oltre 37.000), a Roma, Lazio, Juventus, Fiorentina e Napoli. Il Bologna è subito sotto".