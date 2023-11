Stasera è Bellingham contro Kvara: analogie e differenze di due talenti del calcio mondiale

Real Madrid-Napoli è anche - se non soprattutto - Jude Bellingham contro Khvicha Kvaratskhelia.

Real Madrid-Napoli è anche - se non soprattutto - Jude Bellingham contro Khvicha Kvaratskhelia. Su questa sfida nella sfida si sofferma il Corriere dello Sport: "I due ragazzi, tra i più grandi e più puri talenti del calcio mondiale, si sono anche incrociati con lo smoking: alla cerimonia del Pallone d’Oro, entrambi candidati. Kvara è arrivato 17°, Jude 18° ma ha vinto il Trofeo Kopa come miglior Under 21 del mondo e il Golden Boy.

Per la cronaca: Kkvicha è stato pagato dal Napoli 11 milioni di euro (alla Dinamo Batumi), mentre il Real per Bellingham ha sborsato al Borussia 103 milioni (più un massimo di 30% di bonus). Il georgiano guadagna 1,2 milioni più bonus, ma il suo agente ha annunciato il rinnovo; l’inglese 10 milioni (circa) più bonus.

Così vicini, così lontani. Quasi quanto la Georgia e l’Inghilterra. Entrambi, però, sono figli legittimi del calcio e di ex calciatori. E provengono da famiglie sanissime, nessuna storia forte o violenta alle spalle: il talento non ha sempre bisogno di rabbia per venire fuori.