Stavolta Italiano è bocciato dai quotidiani: "Spezia fragile e confuso in fase difensiva"

Stavolta non ci sono elogi per Italiano. Voto 5.5 per l'allenatore dello Spezia su La Gazzetta dello Sport dopo il ko della sua squadra contro la Fiorentina. Per il quotidiano, lo Spezia è apparso "ottimo nel primo tempo, confuso e fragile nella fase difensiva nella ripresa". Italiano è uno degli allenatori accostati al Napoli per il prossimo anno. Col Milan la sua squadra aveva brillato ma ieri c'è stato un netto passo indietro.