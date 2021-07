Strappare la conferma a Spalletti: l'obiettivo a Dimaro di due azzurri

Il ritiro a Dimaro sarà l'occasione per qualche azzurro di strappare la conferma a Spalletti. Ne parla l'edizione odierna di Repubbliica: "Il gruppo sarà allargato a diversi giovani e alcuni giocatori di rientro, come Luperto e Ounas, che saranno valutati da Spalletti a Dimaro-Folgarida.

Spalletti ufficializzerà tra qualche ora i convocati per il periodo di allenamento in Val di Sole (15- 25 luglio). I nazionali – Insigne, Di Lorenzo, Meret, Fabian, Mertens, Ospina e Lozano – non ci saranno, quindi il tecnico potrà valutare al meglio il resto dell’organico a disposizione e individuare i rinforzi necessari al suo progetto"