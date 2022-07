Strappi, profondità e gioco verticale: finalmente sta nascendo il Napoli di Osi (e Kvara)

Due anni fa, dopo il suo acquisto, De Laurentiis parlò di un Napoli Osimheniano, ricorda quest'oggi il Corriere dello Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

Due anni fa, dopo il suo acquisto, De Laurentiis parlò di un Napoli Osimheniano, ricorda quest'oggi il Corriere dello Sport sottolineando che quello sul quale Spalletti comincerà a lavorare sin dal prossimo sabato a Dimaro sarà il Napoli di Osi e Kvara: "Quarantaquattro anni in due e un potenziale tutto da scoprire: strappi, accelerazioni, profondità, gioco verticale, cross, assist e gol. Il programma e la teoria sono questi. Fatto sta che i due ragazzi così diversi e così lontani, uno nato in Nigeria e l'altro in Georgia, sono i candidati ideali a rappresentare e incarnare la nuova anima della squadra che proverà a confermarsi in Italia e che dopo due stagioni nel limbo tornerà a vivere le grandi notti di Champions. Meglio la gioventù. Cioè: la meglio gioventù. A voi".