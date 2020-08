Tamponi a Castel Volturno e partenza per l'Abruzzo: fissato il programma del ritiro

Con la sconfitta di Barcellona la stagione è finita ma un’altra è già alle porte, al momento l’inizio del prossimo campionato è previsto per il 19 settembre. Prima ci sarà il ritiro di Castel di Sangro, il Napoli si radunerà il 23 a Castel Volturno per sottoporsi ai tamponi. Il giorno successivo, lunedì 24, probabilmente la partenza per l’Abruzzo, dove si resterà almeno per due settimane. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.