Tegola per il Bologna: Italiano perde un titolare, dovrà operarsi
Brutte notizie per Vincenzo Italiano alla vigilia della finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna. Il tecnico rossoblù dovrà rinunciare a Federico Bernardeschi, fermato da un infortunio serio che lo costringerà anche all’intervento chirurgico.
Come riportato dal Corriere dello Sport, l’esterno mancino sarà operato martedì a Bologna e il rientro è previsto non prima della fine di febbraio: uno stop vicino ai due mesi. Un’assenza pesante per Italiano, anche alla luce dell’ottimo momento di forma del giocatore, reduce da prestazioni in crescita e da una notte da protagonista in Europa. Contro il Napoli servirà ora una soluzione alternativa per sostituire un titolare diventato centrale nello scacchiere rossoblù.
