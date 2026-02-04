Rinnovo McTominay, il Napoli pronto a riconoscergli un aumento: la situazione

La priorità del Napoli in questo momento è sistemare il contratto di Scott McTominay: a Napoli guadagna 3 milioni netti più bonus, cifra che dovrà essere rivista verso l’alto, visti i risultati del campo. A scriverlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Scott McTominay è l’anima guerriera del Napoli, il simbolo di un progetto sempre più ambizioso. Il prossimo mese i suoi agenti sono attesi in città per entrare nel vivo di un rinnovo che vogliono tutti, società e tifosi. E lo stesso Scott, sempre più orgoglioso di indossare la maglia azzurra.

Scott era un tipo molto pratico, tutto casa e lavoro. A Napoli ha scoperto la bellezza delle passeggiate sul lungomare sotto al sole, la cultura del cibo, la passione infinita che i napoletani hanno per il calcio, visto quasi come una religione. Scott vuole continuare a essere un pilastro del Napoli, vuole tornare a fare festa sul lungomare, sopra un bus scoperto e circondato d’azzurro".