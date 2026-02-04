Un alleato prezioso per rilanciarsi in campionato: la settimana tipo

Un alleato prezioso per rilanciarsi in campionato: la settimana tipo. Così scrive l'edizione odierna di Repubblica: "Antonio Conte l’ha ritrovato ieri: è la settimana tipo, da sempre il suo habitat naturale, per preparare al meglio la trasferta di sabato a Marassi contro il Genoa. Al Napoli mancava da più di un mese: l’ultima è stata prima del match contro la Lazio, datato 4 gennaio, dominata con un netto 2-0, poi gli azzurri sono entrati nel frullatore del calendario che ha allontanato la vetta della classifica (l’Inter è a +9), ma soprattutto decretato l’uscita dalla Champions League.

Gli azzurri hanno già voltato pagina sabato nella delicata vittoria contro la Fiorentina al Maradona, ma adesso devono cambiare ritmo e assicurarsi comodamente la qualificazione alla prossima Champions League. La sconfitta della Roma ad Udine ha momentaneamente certificato il terzo posto, ma il Napoli non può permettersi altri passi falsi".