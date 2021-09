Test Benevento: gli esperimenti di Spalletti verso la Juve

Come scrive l'edizione odierna di Tuttosport, nel preparare la partita di sabato prossimo contro la Juventus, l'allenatore Luciano Spalletti sta valutando quali alternative ai titolari potrebbero risultare utili. Soprattutto in porta: in caso sia Meret che Ospina fossero entrambi indisponibili, toccherà a uno tra Davide Marfella e Hubert Idasiak.

Per quanto riguarda la sfida al Benevento in programma questa sera, revedibile spazio per Juan Jesus e Kevin Malcuit in difesa, ma anche Adam Ounas e Andrea Petagna potrebbero avere una chance dal 1'.