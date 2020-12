Tocchi, tocchetti, fumo e poco arrosto: Fabiàn bocciato dai quotidiani

Lo schema di Gattuso sembra metterlo sempre più in difficoltà. Si parla così di Fabian nelle pagelle dei quotidiani: Tocchi, tocchetti, fumo e poco arrosto. Evanescente, quasi irritante viste le potenzialità, Fabian Ruiz viene bocciato. Non stroncato, ma lo spagnolo continua a brillare meno di altre volte. Una prestazione anonima, non è mai nel vivo della sfida. Probabilmente è necessaria una riflessione tattica per cercare di valorizzarlo al meglio, visto che nel 4-2-3-1 azzurro non si sta imponendo ma viceversa scompare. Nessuna sufficienza, due passi indietro rispetto all'ultima prestazione offerta in campionato.

Le pagelle di Fabian

Gazzetta dello Sport 5.5

Corriere dello Sport 5.5

Tuttosport 5.5

Tuttomercatoweb.com 5

Tuttonapoli 5