Moviola Gazzetta: l'arbitro dice di aver visto, ma manca un giallo su Vergara
Non tanti episodi arbitrali importanti in Napoli-Fiorentina, ma qualche errorino da parte dell'arbitro La Penna c'è, come si legge nella moviola de La Gazzetta dello Sport: "Al 3' Vergara giù in area: non c'è nulla, giusto proseguire. Al 10', nel vantaggio del Napoli c'è un freno di Pongracic a Hojlund ad inizio azione: corretto lasciar proseguire.
Al 23', mischia sulla linea della porta di De Gea: Var e Avar scovano il braccio di Comuzzo in appoggio, quindi non punibile. Al 32' st, Vergara riceve una gomitata da Parisi, l'arbitro lascia correre e poi torna dicendo "Ho visto io": Parisi doveva vedere un cartellino giallo".
