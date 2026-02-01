Infortunio Di Lorenzo, CorSera: Conte sente il peso della responsabilità, il motivo
La vittoria per 2-1 contro la Fiorentina non cancella l’amarezza in casa Napoli per il grave stop di Giovanni Di Lorenzo. Nel post gara, Antonio Conte ha puntato il dito contro un sistema che, a suo dire, espone i calciatori a rischi eccessivi. Ecco quanto si legge sul Corriere della Sera:
"Se c’era bisogno dell’ennesimo infortunio, il più serio di tutti, per certificare che la stagione del Napoli è tribolata, ebbene è arrivato. Nel giorno in cui Conte si rilancia in campionato battendo la Fiorentina, con particolare fatica soprattutto nel secondo tempo, la rottura del crociato di Di Lorenzo è di quelle notizie che rovinano la serata e i tre punti. Antonio nel post gara neanche cerca di nascondere la rabbia. Sente il peso della responsabilità per aver fatto giocare il capitano praticamente sempre ma ha anche la consapevolezza che la situazione emergenziale non dava alternative".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Genoa
|Napoli
