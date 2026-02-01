Infortunio Di Lorenzo, CorSera: Conte sente il peso della responsabilità, il motivo

La vittoria per 2-1 contro la Fiorentina non cancella l’amarezza in casa Napoli per il grave stop di Giovanni Di Lorenzo. Nel post gara, Antonio Conte ha puntato il dito contro un sistema che, a suo dire, espone i calciatori a rischi eccessivi. Ecco quanto si legge sul Corriere della Sera:

"Se c’era biso­gno dell’enne­simo infor­tu­nio, il più serio di tutti, per cer­ti­fi­care che la sta­gione del Napoli è tri­bo­lata, ebbene è arri­vato. Nel giorno in cui Conte si rilan­cia in cam­pio­nato bat­tendo la Fio­ren­tina, con par­ti­co­lare fatica soprat­tutto nel secondo tempo, la rot­tura del cro­ciato di Di Lorenzo è di quelle noti­zie che rovi­nano la serata e i tre punti. Anto­nio nel post gara nean­che cerca di nascon­dere la rab­bia. Sente il peso della respon­sa­bi­lità per aver fatto gio­care il capi­tano pra­ti­ca­mente sem­pre ma ha anche la con­sa­pe­vo­lezza che la situa­zione emer­gen­ziale non dava alter­na­tive".