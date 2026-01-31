Condò: "Ritorno Champions aiuterà a rispondere a 3 domande: Conte, McT e KDB..."
Il presente del Napoli, ma anche il futuro, viene trattato da Paolo Condò sul Corriere della Sera che si chiede qual è il compito del Napoli ora che il percorso europeo è terminato: "Il suo status di campione d’Italia fa a pugni con l’evidenza di aver concluso già a gennaio — unica delle nostre — il percorso europeo. Vincere lo scudetto è una risposta impervia, perché i 9 punti di distanza non autorizzano progetti in tal senso. Il dovere del Napoli è quindi la qualificazione alla Champions, pietra angolare attorno alla quale si chiariranno le domande ancora inespresse".
La qualificazione Champions potrà poi aiutare a rispondere a diverse domande, a partire da quella legata alla permanenza di Conte. Il dubbio è lecito perché, a parte i tre anni alla Juve, non è mai andato oltre i due anni. Poi "McTominay verrà difeso? Dalla Premier verrà certamente qualcuno con offerte milionarie, perché è incredibile come gli inglesi se lo siano lasciato scappare. Ci sarà un tentativo convinto di reinserire De Bruyne?", scrive Condò sul Corriere della Sera.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Fiorentina
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro