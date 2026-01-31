Condò: "Ritorno Champions aiuterà a rispondere a 3 domande: Conte, McT e KDB..."

Il presente del Napoli, ma anche il futuro, viene trattato da Paolo Condò sul Corriere della Sera che si chiede qual è il compito del Napoli ora che il percorso europeo è terminato: "Il suo sta­tus di cam­pione d’Ita­lia fa a pugni con l’evi­denza di aver con­cluso già a gen­naio — unica delle nostre — il percorso euro­peo. Vin­cere lo scu­detto è una rispo­sta imper­via, per­ché i 9 punti di distanza non auto­riz­zano pro­getti in tal senso. Il dovere del Napoli è quindi la qua­li­fi­ca­zione alla Cham­pions, pie­tra ango­lare attorno alla quale si chia­ri­ranno le domande ancora ine­spresse".

La qualificazione Champions potrà poi aiutare a rispondere a diverse domande, a partire da quella legata alla permanenza di Conte. Il dubbio è lecito perché, a parte i tre anni alla Juve, non è mai andato oltre i due anni. Poi "McTo­mi­nay verrà difeso? Dalla Pre­mier verrà cer­ta­mente qual­cuno con offerte milio­na­rie, per­ché è incre­di­bile come gli inglesi se lo siano lasciato scap­pare. Ci sarà un ten­ta­tivo con­vinto di rein­se­rire De Bruyne?", scrive Condò sul Corriere della Sera.