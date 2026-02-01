Emergenza piena, ma Conte può recuperare ben tre pedine per il Genoa: i nomi

L'emergenza, in casa Napoli, si acuisce con il grave infortunio occorso a Giovanni Di Lorenzo. Ma nei prossimi giorni Antonio Conte potrebbe recuperare qualcuno dei suoi tantissimi infortunati. Le ultime dall'infermeria le racconta oggi in edicola il Corriere dello Sport: "L'emergenza totale, testimoniata ancora una volta dalle assenze di Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Mazzocchi, Milinkovic-Savic, Neres, Politano e Rrahmani non accenna a diminuire e anzi peggiora.

Verso il Genoa, comunque, c'è qualcuno con buone chance di recupero: Mazzocchi, Milinkovic-Savic e Rrahmani. Di certo saranno valutati quotidianamente sin dalla ripresa, ma rispetto agli altri colleghi sono sempre più vicini al rientro. Conte aspetta anche notizie dal mercato: dopo Giovane, la rosa sarà arricchita con un altro elemento. Almeno uno se non due, dopo il ko del capitano".