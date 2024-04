Torna di moda Lo Celso: questa volta un elemento può favorire il Napoli

Così scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sull'argentino.

Un nome che ritorna puntualmente per il centrocampo del Napoli: quello di Giovani Lo Celso, inseguito in diverse sessioni di mercato già da Giuntoli senza mai trovare però la quadra dell'affare. Così scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sull'argentino.

"Occhio poi Giovani Lo Celso, già trattato a lungo la scorsa estate, quando era di rientro al Tottenham dopo una bella stagione al Villarreal: Lo Celso ha giocato poco in questa stagione, non è soddisfatto e il contratto in scadenza nel 2025 potrebbe far crollare il costo del cartellino. Il Napoli ci pensa, molto dipenderà dall'evolversi delle altre trattative per la mediana".