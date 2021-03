Torna la coppia Rrahmani-Maksimovic: questi i loro numeri in 9 presenze in combinata

Napoli ancora una volta senza la coppia centrale difensiva titolare con Koulibaly squalificato e Manolas aggregato alla squadra ma non pronto a giocare (sicuramente non dal primo minuto). Spazio dunque alla coppia Rrahmani-Maksimovic, che ha collezionato diverse presenze nell'ultimo periodo per l'infortunio del greco e la parentesi Covid per Koulibaly.

"Sarà una gara delicata in fase difensiva, il Sassuolo in campionato segna almeno un gol da tredici gare consecutive e il Napoli con la coppia Rrahmani-Maksimovic ha subito 9 reti in 4 partite, riuscendo a tenere la porta inviolata soltanto contro la Juventus".