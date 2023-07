Tousart-Demme, destini incrociati: richiesta del Napoli spaventa l'Hertha

Sul Corriere dello Sport si parla del possibile doppio affare tra Napoli ed Hertha Berlino.





Lucas Tousart e Diego Demme: due destini che sembrano essere incrociati e che potrebbero prende strade inverse. Sul Corriere dello Sport si parla del possibile doppio affare tra Napoli ed Hertha Berlino.

"È in attesa Lucas Tousart, 26 anni, centrocampista francese dell'Hertha Berlino che con Garcia ha già lavorato al Lione. Rudi ha escluso Maxime Lopez tra i profili possibili e invece parlando del suo ex allievo ha avallato l'idea con un: « Forse » . Con L'Hertha è in piedi un discorso che coinvolge Demme: i tedeschi vogliono Diego, a tutti i costi, ma il Napoli ha chiesto 6 milioni per lui”.