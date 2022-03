"Tracimante, irrefrenabile, mostro!". Osimhen esaltato dai quotidiani: "Un incubo per ogni difesa"

E' Victor Osimhen l'MVP di Napoli-Udinese grazie a una doppietta decisiva per ribaltare il risultato.

E' Victor Osimhen l'MVP di Napoli-Udinese grazie a una doppietta decisiva per ribaltare il risultato. Per La Gazzetta dello Sport la sua prestazione è da 8 in pagella: "Tracimante, irrefrenabile. E' un incubo per qualsiasi difensore perché il suo moto continuo in velocità sfiancherebbe anche una gazzella". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Monumentale. Si scrive gol e si legge Osimhen. Un mostro di tempismo, d'atletismo". La sua è una "Doppietta da bomber vero", scrive Tuttosport che lo premia con un 7,5, lo stesso voto del Corriere della Sera.