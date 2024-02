Traoré non ha ancora i 90', riecco Zielinski: Calzona ha avuto un colloquio con lui, i dettagli

Piotr Zielinski è pronto a tornare in campo. Con l'avvento di Francesco Calzona il centrocampista polacco sarà rispolverato e troverà il suo posto

© foto di www.imagephotoagency.it

"Traoré non ha ancora i 90’ nelle gambe e per questo motivo Calzona sta pensando a Zielinski. Lo conosce benissimo, parlano la stessa lingua calcistica. Ieri hanno avuto pure un colloquio. Il nuovo allenatore vorrebbe poter contare sul polacco in campionato fino al termine della stagione. Ecco perché la sua candidatura è lanciata. Non è affatto escluso che possa cominciare lui con Traorè. La staffetta è un’ipotesi da non sottovalutare".