Tuanzebe, videochiamata con Spalletti e rifinitura con il vice: è a disposizione per la Samp

Axel Tuanzebe sarà a disposizione del Napoli per la sfida di oggi contro la Sampdoria. A confermarlo è l'edizione odierna di Tuttosport: "Proprio mentre il Toronto annunciava Insigne, il Napoli dava il benvenuto ad Axel Tuanzebe, difensore 24enne preso in prestito oneroso (500mila euro senza bonus) dal Manchester United e che oggi sarà in panchina contro la Samp. Un solo allenamento per lui con la nuova squadra, la rifinitura di ieri con il vice Domenichini e con Spalletti che lo ha salutato con una videochiamata dalla sua abitazione dove sta completando il periodo di quarantena dal Covid".