Tutti aggrappati a Kvara: martedì può fare la storia, poi dovrà tenere il Napoli in Europa

Dopo aver saltato il match col Lussemburgo per squalifica, Kvicha Kvaratskhelia è chiamato a tornare protagonista nella finale playoff contro la Grecia per l'accesso ad Euro 2024. Un raguardo storico per il suo Paese, mai tagliato da quando la nazionale è diventata indipendente (1990).Due popoli di tifosi e due gruppi di compagni pendono dalle sue giocate, scrive il Corriere dello Sport:

"In una stagione piena di problemi di squadra, paradossi e situazioni al limite, Kvara non ha brillato come un anno fa ma è comunque arrivato in doppia cifra: 10 gol. Di certo ha subito il contraccolpo più degli altri, o quantomeno il suo rendimento ha risentito più di altri dell’altalena tecnico-tattica, dei cambi in panchina. Cose che capitano, li chiamano anche momenti di crescita, e Kvara nelle prossime dieci partite avrà la possibilità di cambiare il destino o quantomeno contribuire al cambio, al disegno di un futuro e di un’estate che all’improvviso potrebbe anche diventare magica. Prima con la Georgia e poi con il Napoli: il primo Europeo della giovane storia della sua nazionale; il rinnovo e una nuova stagione di ambizioni in Italia e in Europa con il Napoli".