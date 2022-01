Tuttojuve ci crede: "Poteva essere l'addio al quarto posto, forse sarà la svolta!"

Poteva essere l'addio alla corsa Champions, potrebbe, invece, essere la svolta, scrive Tuttojuve.com, sito di riferimento dei tifosi bianconeri: "La vittoria di Roma è incredibile per come è avvenuta, sotto di due gol. Dopo il 3-1, infatti, la Juve si trasforma, diventa anche cinica e dimostra carattere un gruppo dove tutti riescono a dare il proprio contributo, da Locatelli a McKennie, da Morata a Kulusevski, con la pennellata finale di De Sciglio.

Non sappiamo se è la svolta, la Juventus non aveva fino al 3-2 tirato molto in porta e stava conducendo la solita partita a corrente alternata, forse frastornata dal pesante infortunio, anche si spera non sia così, di Federico Chiesa. La partita è stata un insieme di emozioni e la Juventus sotto di due gol, alle strette, sul precipizio, è stata capace di non cadere dalla parte sbagliata e di riprendersi. Nessuno si esalta, la distanza dal quarto posto è ancora di cinque, forse sei punti, se l'Atalanta batterà nel recupero il Torino, ma con un pareggio o ancora peggio con una sconfitta, si poteva essere molto più indietro".