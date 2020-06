Tuttosport - Gattuso risparmierà i big diffidati: dentro Lobotka, Manolas e Allan

Per immaginare la formazione anti-Spal basta vedere l'elenco dei diffidati, scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport elencando i giocatori che in caso di ammonizione rischierebbero di saltare lo scontro diretto con l'Atalanta: Demme, Zielinski, Koulibaly, Mertens, Milik. Gattuso quindi rischierà solo uno dei due attaccanti, quasi certamente Milik perché il titolare nelle gerarchie resta Mertens e questa mattina proverà Allan per Zielinski, Manolas per Koulibaly e Lobotka per Demme.