Tuttosport - Gattuso spera in una vittoria per cancellare il grigiore

Una notte gelida, ma non sugli spalti del San Paolo, dove sono attesi almeno 35mila spettatori per aiutare il Napoli a riprendersi quel ruolo da protagonista dissoltosi negli tre mesi allucinanti di crisi progressiva ed inattesa. Scrive così l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come l’arrivo della capolista a Fuorigrotta può rimettere in moto quel Napoli che avrebbe dovuto contendere proprio ai nerazzurri il ruolo di anti-Juve. "L’organico - si legge - lo permetterebbe ed è per questa ragione che Gattuso si sta soffermando sul lavoro tattico ed atletico. Servirebbe una vittoria di prestigio per cancellare mesi di grigiore e Ringhio auspica che ciò accada contro l’Inter, una gara che per lui non sarà mai qualunque".