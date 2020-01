Tuttosport - Per la corsia spunta Kolasinac, ma serve una cessione per l'affondo

Capitolo esterno sinistro sempre aperto in casa Napoli. In particolare si parla di Faouzi Ghoulam sull'edizione odierna di Tuttosport, che in stagione ha collezionato solo 5 presenze (l’ultima il 6 ottobre contro il Torino) prima di fermarsi nuovamente per un infortunio muscolare. Il quotidiano spiega dunque che il Napoli si stia guardando intorno su quella corsia, considerando che non può bastare il solo Mario Rui.

"Sead Kolasinac - si legge - è il nome nuovo, il 26enne terzino sinistro dell’Arsenal che tanto piace alla Roma (vorrebbe prenderlo nel mercato estivo) e su cui anche il Napoli ha fatto un sondaggio e nulla di più: se Ghoulam non lascerà Napoli, il club azzurro non farà nulla in entrata".