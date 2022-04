Ultime di formazione Sky - Si resta col 4-3-3: Zanoli non ce la fa, due esclusioni eccellenti

Dovrebbe essere ancora 4-3-3, secondo Sky Sport, oggi ad Empoli. Luciano Spalletti ha ancora qualche dubbio di formazione

Dovrebbe essere ancora 4-3-3, secondo Sky Sport, oggi ad Empoli. Luciano Spalletti ha ancora qualche dubbio di formazione, ma l'emittente satellitare schiera così il Napoli. Ancora senza Mertens, ancora senza Zielinski. Chance per Demme nella mediana a tre con Fabian e Anguissa, mentre in difesa Zanoli non dovrebbe farcela: spazio a Malcuit, riferisce Sky.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Insigne