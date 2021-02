Un 2021 da 7° posto: numeri impietosi per Gattuso

Nel 2021 il Napoli ha conquistato 15 punti: sarebbe settimo in questa speciale graduatoria a pari punti con il Milan, che non sembra a sua volta avere lo smalto e il passo del girone d’andata. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che analizza alcuni dati relativi alla squadra di Gattuso.

"Quello che dovrebbe essere il punto di forza del Napoli votato all’attacco disegnato dal tecnico calabrese con il suo 4-2-3-1 è invece diventato l’anello debole: solo cinque le reti realizzate nelle ultime sei partite. L’attacco del Napoli, al momento, è il terzo con la Roma (47 reti) dopo Inter (57) e Atalanta (53). Meglio di Milan e Juventus. Segno che il problema serio, in questa delicata fase stagionale è la difesa. Il Napoli, infatti, ha una media di 2.14 a partita. Gli azzurri ci provano, anche con una certa insistenza: sono in testa alla speciale graduatoria dei tiri in porta: 164 contro i 160 dell’Atalanta".