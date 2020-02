Un mercato incentrato sul 4-3-3: tre acquisti scelti per far sognare col 'vecchio' modulo

Da quand'è arrivato al Napoli, Gennaro Gattuso ha utilizzato sempre il 4-3-3 (eccezion fatta per un breve passaggio al 4-4-2 a partita in corsa). Il club azzurro conosce bene il credo tattico del suo allenatore ed è per questo che a gennaio ha acquistato tre calciatori che saranno fondamentali per Rino: Demme, Lobotka e Politano - scrive il Corriere dello Sport - sono stati presi per ritrovare la natura tattica della squadra con le mezzali che irrompono e gli esterni che vanno dentro al campo. A scriverlo è il Corriere dello Sport.