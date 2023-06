Un nome è entrato nel libro bianco di Osimhen dopo suggerimento di Garcia

Scrive così l'edizione odierna delle mosse del club azzurro in caso di addio di Victor Osimhen

Il Napoli non ama perdere tempo, semmai vuole anticiparsi. Scrive così l'edizione odierna delle mosse del club azzurro in caso di addio di Victor Osimhen

"Nel proprio data base aveva infilato da un bel po’ Rasmus Hojlund (20), giovanissimo danese dell’Atalanta che viaggia già intorno a quotazioni stellari: un’idea bella, suggestiva, rimasta lì al fianco di quella di Jonathan Christian David (23), entrata prepotentemente nel libro bianco di Adl dopo che l’ha suggerito Garcia. David è l’erede designato (nel caso accadano cose) di Osimhen, ruolo nel quale si è già espresso al Lilla, con ventisei reti quest'anno e diciannove nella passata stagione. Il costo è un ostacolo, ma sino ad un certo punto, perché nel caso in cui il principe del gol vada via, sedersi per una cifra vicina ai cinquanta milioni di euro ma avendo la borsa piena non sarebbe una preoccupazione.